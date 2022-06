C’è una situazione abbastanza complessa da sbrogliare che riguarda la Sampdoria, il Bologna e la Salernitana. Al centro del triangolo si trova Federico Bonazzoli, attaccante prestato dai blucerchiati al club campano e su cui la società granata vanta un diritto di riscatto.



Il Bologna, dal canto suo, era stato accostato alla giovane punta, ma attualmente Bonazzoli non sembra in cima alla lista delle priorità rossoblù. Anzi, in caso la Salernitana dovesse acquistare il giocatore della Sampdoria, secondo Tuttosport dall’Arechi potrebbero liberare Djuric, finito nel radar rossoblù. In questi giorni, comunque, la Salernitana deciderà se pagare il riscatto o meno. A quel punto, la Samp vanterebbe comunque l’opzione di riacquisto di Bonazzoli, e la palla passerà ai doriani, che potranno decidere se esercitare o meno la ‘ricompra’.