La Salernitana ha messo nel mirino l’attaccante della Sampdoria Federico Bonazzoli. Sembra essere il centravanti ex Torino il prescelto dai campani per rinforzare l’attacco blucerchiato, in alternativa piace anche Caprari, mentre La Gumina, proposto dalla Samp, non ha incontrato l’interesse granata. Il nome più gettonato, però, è quello della punta classe 1997 cresciuta nel vivaio dell’Inter.



Al momento, secondo Tuttosport, Bonazzoli avrebbe preso tempo per ragionare sui suoi passi futuri. Il giocatore è reduce da un prestito non soddisfacente, sa di non poter sbagliare la scelta e ragiona su due aspetti. Alla Salernitana, Bonazzoli sarebbe probabilmente titolare inamovibile, ma avrebbe anche il peso dell’obiettivo salvezza sulle spalle. Dovrà riflettere attentamente sulla decisione, tenendo conto che dalla scelta di Bonazzoli poi dipenderanno parecchi altri intrecci di mercato.