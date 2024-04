Sampdoria, Borini-Esposito davanti? Barreca si ferma, oggi gli esami: sospetto stiramento

Ladeve fare i conti con un nuovo infortunio. A fermarsi è stato Antonio, nell'allenamento di ieri. Oggi l'esterno verrà sottoposto a degli esami, ma il sospetto è quello di no stiramento, l'ennesimo in questa sciagurata stagione per i blucerchiati dal punto di vista fisico.Se la diagnosi verrà confermata, Pirlo dovrà inventarsi dei cambi a livello di formazione. Due sono le opzioni sul tavolo: la prima, vedere uno traa tutta fascia in campo dal primo minuto, a ricoprire il ruolo di esterno che era appannaggio dell'ex Cagliari nelle ultime uscite. L'altra possibilità, più remota, è quella di un cambio modulo, magari con il ritorno al 4-3-2-1 visto a metà stagione. Tutte valutazioni che Pirlo farà nelle prossime ore.

Il resto della formazione potrebbe presentare qualche gradito ritorno. Il favorito in questo momento in avanti, per affiancare Borini, è infatti Sebastiano, al rientro dopo lo stiramento di olltre un mese fa e già tornato in campo negli scorsi impegni. A destra potrebbe invece rivedersi Depaoli, con Kasami Yepes e Darboe a comporre la mediana. Dietro, in caso di difesa a tre Ghilardi, Facundo e Leoni, in ballottaggio con Murru in caso a sinistra dovesse sistemarsi Giordano.