Sampdoria, Borini titolare con la Ternana, ma Esposito non recupera

Lorenzo Montaldo

Lunedì sera la Sampdoria avrà una ghiotta occasione per mantenersi incollata al treno playoff. I blucerchiati, dopo la sosta, affronteranno la Ternana a Marassi, e quella del Ferraris sarà anche l'occasione giusta per rivedere finalmente alcuni dei giocatori che tanto sono mancati a mister Pirlo in questi mesi. E' il caso ad esempio di Fabio Borini, il grande colpo estivo blucerchiato, out da tre mesi e mezzo dopo l'infortunio e la seguente operazione in Finlandia.



Nelle ultime due partite, Borini si è finalmente rivisto con il Doria per qualche spezzone di gara. Adesso, con due settimane di lavoro pieno nelle gambe, l'ex Milan potrebbe anche tornare titolare. La sensazione è che per il match di Pasquetta la punta potrebbe ritrovarsi in campo dall'inizio. Il giocatore scalpita per una maglia dal primo minuto, probabilme Pirlo lo sceglierà per affiancare Manuel De Luca nel 3-5-2 su cui il mister ha impostato il Doria nelle ultime uscite.



Chi difficilmente tornerà tra i convocati invece è Sebastiano Esposito. L'attaccante scuola Inter, infortunatosi con l'Ascoli, in questi giorni dovrebbe rivedersi a Bogliasco ma difficilmente verrà preso in considerazione per lunedì. Dopo l'ennesima ricaduta, lo staff sanitario della Samp vuole sincerarsi al di là di ogni possibile dubbio delle sue condizioni prima di rischiarlo nuovamente.