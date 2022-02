Arrivano buone notizie per lae per Sebastian, fermo praticamente dal primo allenamento svolto con i blucerchiati a causa di un fastidio al polpaccio. Oggi, nell'allenamento mattutino della antivigilia dell'Empoli, l'attaccante si è allenato a parte ma ha dimostrato un. Giovinco potrebbe essere sottoposto in questi giorni ad ulteriori esami per capire bene l'entità dell'acciacco.Anchesi è allenato a parte, a causa di un fastidio al polpaccio. Rientrato come previsto, che dopo alcuni giorni di fisiologico decorso post operatorio inizierà il suo piano di recupero al Mugnaini. Sempre assente, infine, Mikkel Damsgaard, impegnato in Danimarca nel suo iter di rientro.