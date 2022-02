Anche contro l'Empoli, la Sampdoria dovrà rinunciare a Sebastian Giovinco. Il calciatore arrivato nella settimana pre Milan a Genova ha dovuto fare i conti da subito con un problema al polpaccio, che gli ha impedito di partecipare alla trasferta in casa dei rossoneri. L'ex Juve e Parma però non ci sarà neppure sabato contro l'Empoli.



In questi giorni Giovinco si è allenato a parte, e secondo Il Secolo XIX adesso il fantasista si sottoporrà a dei nuovi esami per valutare e capire meglio l'entità del problema fisico accusato dal giocatore.