Arrivano buone notizie dall'allenamento di ieri della Sampdoria, che Lorenzo Tonelli ha svolto a parte a causa di un problema fisico accusato nella rifinitura pre-Verona. L'ex centrale del Napoli probabilmente non sarebbe sceso in campo ieri sera, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.



Secondo Il Secolo XIX bisognerà attendere le prossime sedute per valutarne ulteriormente le condizioni, ma il giocatore sembrerebbe avere ormai smaltito l'acciacco e dovrebbe tornare a disposizione in vista del prossimo incontro (Sampdoria-Hellas Verona o Roma-Sampdoria).