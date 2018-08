Sfumato Obiang, la Sampdoria si è fiondata su Albin Ekdal, centrocampista classe 1989 di proprietà dell'Amburgo. A seguito della storica retrocessione del club tedesco il giocatore ha deciso di cambiare aria, e i contatti avviati dalla dirigenza blucerchiata già la scorsa primavera hanno spianato la strada alla trattativa.



L'intesa con il calciatore sarebbe già stata trovata, sulla base di un contratto biennale con opzione per un'altra stagione da circa 900mila euro l'anno, manca ancora quella tra la Samp e l'Amburgo. I blucerchiati hanno offerto 1 milione e 300mila euro - compresi i bonus - ma il club tedesco chiede quasi il doppio, 2,5 milioni. La sensazione è che l'intesa si possa trovare come spesso succede in questi casi a metà strada, quindi per una cifra vicina ai 2 milioni. Su Ekdal c'è il benestare di Giampaolo, che lo ha avuto a Siena, e pure del vice Conti che lo aveva conosciuto nelle giovanili della Juventus. Nel frattempo arrivano ulteriori indizi dalla Germania: ieri Ekdal ha interrotto anzitempo l'allenamento. In tempo di mercato, un indizio molto significativo.