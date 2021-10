Ormai da un paio di stagioni, Bartosz Bereszynski è diventato un titolare inamovibile della Sampdoria. Il ruolo di terzino destro è praticamente appannaggio esclusivo del classe 1992, che nel frattempo si è ritagliato anche un ruolo importante nella sua Nazionale, la Polonia.



Bereszynski non ci sarà contro l'Atalanta per squalifica, ma il mercato inizia a muoversi per l'ex Legia Varsavia. In particolare, secondo La Gazzetta dello Sport, ad interessarsi al terzino blucerchiato sarebbe stata l'Inter. Stando al quotidiano, nella lista della spesa dei nerazzurri oltre a Nandez del Cagliari sarebbe finito proprio Bereszynski, già seguito in passato dagli scout milanesi. A solleticare Marotta sarebbe anche la quotazione del polacco, decisamente inferiore a quella del 'collega' uruguaiano.