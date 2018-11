Paradossalmente in questo momento il reparto più in difficoltà della Sampdoria dal punto di vista numerico, tra infortuni e squalifiche, è il centrocampo. Eppure le alternative a disposizione di mister Giampaolo non mancano di certo: Praet, Ekdal, Barreto, Linetty, Jankto e Vieira rappresentano un discreto 'tesoretto' in vista del prosieguo della stagione. Nonostante ciò il tecnico doriano avrebbe chiesto alla dirigenza un ulteriore rinforzo a gennaio, pescando dall'Inter. Si tratterebbe di Xian Emmers, centrocampista classe 1999 attualmente prestato alla Cremonese.



Il mediano sta giocando bene in Serie B: sino ad oggi ha totalizzato 8 presenze, ma la Samp e Giampaolo lo seguono già dalla scorsa stagione. Emmers è un pallino dell'allenatore di Bellinzona, e i nerazzurri hanno provato in passato ad inserirlo in numerosi abbozzi di trattativa con la società di Corte Lambruschini.



INTRECCIO - Nel campionato in corso l'Inter ha puntato in maniera decisa un altro blucerchiato, Joachim Andersen: ecco perchè Emmers potrebbe rivelarsi una carta importante per convincere Ferrero a concedere un canale preferenziale alla società milanese in vista di una possibile asta estiva per il difensore danese. Difficile però ipotizzare anche che l'Inter voglia perdere definitivamente il controllo sul giocatore: questo sarà uno dei principali snodi di un'eventuale trattativa tra la Sampdoria, Emmers e l'Inter.