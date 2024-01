L'azionista di riferimento della Sampdoria Matteo Manfredi sarà chiamato ad un compito importante per il 2024, tramite la sua Blucerchiati Spa, controllante del club. Il pensiero principale dell'imprenditore sarà quello di procedere con il rafforzamento finanziario della società, che nei giorni scorsi ha saldato un paio di mensilità arretrate con i fornitori (quelle già fuori dal piano di ristrutturazione).



Per farlo, occorrerà l'ingresso di finanziatori o soci di minoranza. Attualmente, scrive Il Secolo XIX, il grosso del contributo sta arrivando da uno se non due investitori accreditati nell'area di Singapore. Andrà poi definita anche la posizione di Andrea Radrizzani, inizialmente 'frontman' dell'operazione Sampdoria e poi defilatosi. Qualche tempo fa, Radrizzani aveva parlato in questi termini del suo coinvolgimento: "Non c'è niente da nascondere. Sarà Manfredi a dare le info quando lo riterrà opportuno". Da quel giorno, l'ex patron del Leeds è stato avvistato a quasi tutte le partite della Sampdoria, e ciò viene visto come una dimostrazione di coinvolgimento. Ma una posizione ufficiale andrà presa.