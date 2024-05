Sampdoria, caccia al ds: tra Chiellini e Vagnati spunta Ribalta, e il budget...

La programmazione della prossima stagione dellaè già partita dopo il fischio finale del match con il Palermo. Il presidente Matteo alle prese anche con la vicenda Ferrero , sta iniziando a costruire la società del futuro, approfittando anche dei legami professionali che pare aver instaurato con due dirigenti 'storici' (ed ex blucerchiati) del calibro di Marotta e Paratici. L'obiettivo principale del numero uno doriano attualmente è quello di individuare il profilo giusto da affiancare a Mancini come direttore.Il budget messo a disposizione da Manfredi sarebbe di circa, cifra importante per una società di Serie B. Nelle scorse settimane ci sarebbero già stati numerosi contatti, sia telefonici che di persona, con dirigenti vari, a partire da Davidedel Torino, passando per Claudio, ds della Juventus Next Gen, per arrivare a Pietrodell'Empoli, Guidodel Frosinone e Gianluca, libero dopo l'esperienza alla Roma. Di recente si sono diffuse voci anche su Giancarlo, ultima esperienza alla Triestina, ma la voce più suggestiva è senza ombra di dubbio quella di Javier

Ribalta è il dirigente spagnolo che sino allo scorso ottobre guidava l'L'ex Parma, Juventus e Zenit secondo indiscrezioni provenienti dalla Francia e riprese da Il Secolo XIX sarebbe stato contattato dal braccio destro di Manfredi Maheta Molango, che ricopre un ruolo operativo nella Samp, pur senza delega, anche sotto al piano tecnico.