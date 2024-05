Sampdoria, Ferrero ha firmato gli accordi con Manfredi. L'ostacolo è Vidal

Nella vicenda della definizione degli accordi per sancire ufficialmente il passaggio definitivo delladalle mani di Matteoa quelle di Massimo, il condizionale è sempre d'obbligo vista la quantità di 'buchi' e di colpi di scena degli ultimi anni. Si sarebbe però entrati nelle ore decisive per la firma della transazione che metterà in maniera definitiva la parola 'fine' alla vicenda , con il passaggio delle ultime quote dal Viperetta la nuovo presidente.Quella di ieri secondo Il Secolo XIX sarebbe stata una giornata piuttosto intensa a Milano, dove si sarebbero incontrati i legali delle parti in causa, alla presenza anche di Manfredi. Sarebbero state approntate le bozze dell'accordo, e sarebbe stato trovato anche l'accordo con Ferrero. L'ex numero uno doriano addirittura stando al quotidiano avrebbe anche già firmato. Attualmente, a rappresentare lo scoglio principale sarebbe Gianluca

Il commercialista veneto, socio unico attraverso il Trustee della ex controllante della Sampdoria, ossia la Ssh, starebbe continuando acon gli avvocati di Manfredi su alcuni punti, che non sarebbero di natura economica. La speranza del team che assiste il presidente doriano è quella di trovare l'intesa definitiva già oggi, e le sensazioni resterebbero positive. Dopo la fumata bianca sul contratto tra le parti, serviranno circadi tempo circa per dare esecuzione agli accordi, poiché si dovranno concludere alcuni adempimenti preliminari. Inoltre, non essendo necessario firmare davanti al giudice, l'udienza di martedì potrebbe slittare.