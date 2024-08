AFP via Getty Images

Sampdoria, caccia al portiere: contatti con Radu

Lorenzo Montaldo

17 minuti fa



La Sampdoria in questa sessione di mercato ha chiuso l'arrivo di due portieri, Vismara dall'Atalanta Under 23 e Ghidotti dal Como. Nonostante ciò, il direttore sportivo Pietro Accardi pare intenzionato a portare a Genova nelle ultime ore disponibili un altro numero uno, per completare un reparto che conta anche sulla 'chioccia' Ravaglia. A dare nuova linfa a questa decisione sarebbe stato anche l'ingaggio del nuovo tecnico, Sottil, che vorrebbe un elemento con determinate caratteristiche.



Il nome che circola da maggior tempo per la Samp è quello di Ionut Radu. Il calciatore classe 1997 è di proprietà dell'Inter, in uscita dal club nerazzurro, e ha già dato la sua disponibilità per un trasferimento a Genova. Per il momento però non sono ancora arrivate offerte ufficiali per il portiere. Nelle ultime ore si sarebbero intensificati i contatti, in attesa di trovare la quadra, anche se è probabile che la Sampdoria stia sondando pure altre piste. Radu ha altre offerte dall'estero, un paio dalla Turchia, e un contratto in scadenza nel 2025. Potrebbe essere un'occasione low cost anche se l'Inter dovrebbe e potrebbe contribuire all'ingaggio, troppo alto per il Doria.