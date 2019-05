Il possibile e anzi, a questo punto ormai probabile addio di Marcoallaha fatto rizzare le orecchie alle società interessate. Il calciomercato in questa fase della stagione si sta incentrando principalmente sulla figura dell'allenatore, e parecchie società di Serie A in procinto di cambiare protagonista sulla panchina monitorano con attenzione le vicende in casa blucerchiata.Attualmente Giampaolo è in Abruzzo, a Giulianova, ma tra pochi giorni partirà per le vacanze al mare. La Samp prima si aspetta di capire quale sarà il futuro del mister, che però ad oggi pare piuttosto lontano da Genova. Nel frattempo, è partita la caccia grossa all'allenatore. In prima fila c'è il, e in particolare Paolo Maldini. Se l'ex difensore decidesse di accettare il ruolo di direttore tecnico spingerebbe in maniera decisa per l'attuale mister blucerchiato, preferito anche ad altri candidati tipo Simone Inzaghi, per quanto alcuni tifosi rossoneri non siano dello stesso avviso. A proposito di Inzaghi, anche lasi sarebbe cautelata pensando proprio a Giampaolo in caso di addio dell'attuale allenatore. Secondo l'edizione genovese de La Repubblica un emissario biancoceleste avrebbe addirittura giàil tecnico.Sullo sfondo ci sono poi altre due compagini, lae il, dove Mihajlovic ha preso 10 giorni di riflessione prima di decidere se accettare il progetto Saputo. In caso il serbo dovesse lasciare, i rossoblù potrebbero cercare di inserirsi per Giampaolo, cercando di superare il Milan che però ha già iniziato il suo pressing e pare nettamente in vantaggio.