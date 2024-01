Sampdoria, Cagliari e Palermo: corsa a 3 pre un talento campione d'Europa

Non solo Sampdoria e Palermo hanno messo nel mirino e stanno provando a riportare in Italia Cher Ndour, centrocampista classe 2004 oggi sotto contratto con il Paris Saint Germain, ma "scippato" nel 2020 all'Atalanta dal Benfica. Oltre alle due big di Serie B, secondo Sky, c'è infatti anche il Cagliari del presidente Giulini in piena corsa per lui.



Campione d'Europa in carica con la nazionale Under 19 italiana, Ndour è è uno dei migliori talenti nel ruolo di centrocampista che può giocare sia in una linea a due che da mezzala in una mediana a 3 uomini. Andato in gol con la prima squadra del PSG in coppa di Francia ora sta valutando l'idea di un prestito per trovare continuità con il club parigino che non ha intenzione di perderne il controllo.