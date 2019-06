Stagione di grandi cambiamenti, in casa Sampdoria. Le novità non riguardano soltanto la prima squadra blucerchiata, però, dal momento che coinvolgeranno anche la Primavera. A Bogliasco è infatti previsto l'arrivo di Marcello Cottafava, ex difensore di Lecce e Triestina prima di finire alla Spal, dove ha chiuso la sua carriera.



Proprio con la squadra estense Cottafava ha iniziato la carriera di allenatore, occupandosi con ottimi risultati dell'Under 17 e della Primavera 2, portata al quinto posto nella stagione 2017/2018 e al secondo posto nel 2018/2019, perdendo la finale play off contro la Lazio.



Per Cottafava si tratterà di un ritorno a casa. Il mister, nato a Genova, ha iniziato la sua carriera proprio nelle giovanili blucerchiate, venendo aggregato nel 1996/97 alla prima squadra allenata da Sven Goran Eriksson.