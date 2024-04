Sampdoria, cambia tutto l'attacco con il Lecco: le ultime

Laè uscita dal match con il Como di sabato decimata. Questa volta non c'entrano gli infortuni, bensì i cartellini: le ammonizioni rifilate a Fabio, Sebastianoe Fabiosono costate carissimo ai blucerchiati. I tre giocatori erano in diffida, e tutti e tre saranno quindi indisponibili per la partita di Lecco, un match cruciale in ottica playoff. Ad essere colpito sarà particolarmente l'attacco: Pirlo potrà contare di fatto su tre nomi e mezzo, ossia Valerio Verre, Estanis Pedrola ed Augustin Alvarez, più il rientrante Manuel De Luca.

Le scelte nel reparto saranno quindi sostanzialmente obbligate: mercoledì giocherannoprima punta e uno traa sostegno. Il ruolo di centravanti spetterà quindi all'uruguaiano, con a sostegno o il trequartista italiano, o il fantasista spagnolo. La sensazione è che attualmente in vantaggio ci sia Valerio Verre, anche perché Pedrola è stato fuori tantissimo tempo, sta mettendo sempre più minuti nelle gambe ma il triplice impegno ravvicinato potrebbe sollecitarlo troppo, specialmente se impiegato dal primo minuto a Lecco.Pirlo spera ovviamente di recuperare anche Manuel, ieri rientrato in gruppo dopo la leggera lesione rimediata con il Sudtirol. Potrebbe andare in panchina, e si tratterebbe di un recupero record, ma è praticamente impossibile che il mister lo rischi considerando il rush finale per la corsa playoff.