Sampdoria, le pagelle di CM: super Stankovic, riecco Borini

: in avvio fa una super parata, l’ennesima della sua stagione. Poi salva su Gabrielloni ripetendosi nel finale di primo tempo. Nella ripresa mette una pezza sulla botta deviata di Sala. Incolpevole sul gol preso a due passi dalla porta.: ha voglia di tornare protagonista, e si vede. La giornata non è delle più semplici, il Como spinge e gli attaccanti ospiti sono bravi, lui tutto sommato tiene.(dal 29’ s.t.sfortunato perché in occasione del pareggio è in traiettoria, ma non riesce a sputare fuori il pallone e Cutrone si muove subito alle sue spalle. Utile nel finale con i colpi di testa).

ha la palla buona sul destro, ma trova sulla sua strada un Semper formato Pagliuca. Commette qualche errore, si lascia saltare troppo facilmente da Verdi quando il Como trova l’1-1.: vale lo stesso discorso fatto per Ghilardi. Dormita generale in occasione del pareggio ospite, è lontano dall'azione, soffre un po’ le tante iniziative avversarie.: a destra con Depaoli sembra intendersi abbastanza bene. In fase difensiva magari soffre qualcosa, ma spinge e sfiora il gol quando Semper si supera in parata bassa.: all’inizio fatica a carburare, come tutta la Samp. Però ci mette grinta e fisico. Nella ripresa pare un po' in calo dal punto di vista fisico, aspettiamo ancora il calciatore di qualche mese fa.

: solito cervello blucerchiato, è sempre nel posto giusto al momento giusto e porta a casa la sufficienza ogni volta che gioca. Verticalizza il pallone per Esposito da cui origina il gol di Borini.: in azione offensiva si vede poco, in fase difensiva soffre un po' Strefezza ma tutto sommato regge. L'azione del pareggio arriva da quel versante.parte tentennando, rischia qualcosa con un intervento un po’ scomposto. Pian piano però guadagna metri e confidenza. E’ molto nervoso, ci tiene e si vede, corre tanto e riesce anche a creare qualche grattacapo alla retroguardia comasca.

(dal 35’ s.t.: è sfortunato perchè appena entra, si ritrova a dover marcare Cutrone quando l’attaccante trova la rete dell’1-1).: chiama Semper alla risposta con una sassata di destro. Trascina la Samp a livello caratteriale, poi sbatte in porta la sassata di destro che sblocca il match. Quanto era mancato ai blucerchiati questo giocatore.(dal 29’ s.t.: ancora alla ricerca della forma migliore, con il Lecco viste le squalifiche di Borini ed Esposito sarà fondamentale il suo apporto).appena rientrato, non si può pretendere da lui una condizione fisica perfetta. Però la qualità tecnica si sente eccome. Tocca a Borini il pallone dell’1-0, peccato per l'ammonizione.

All.tutto sommato un punto è oro colato, anche perché la Samp oggi affrontava uno dei peggiori avversari possibili dell'intera Serie B. Quando il Como spinge sull'acceleratore crea pericoli, viste le sue qualità. ll Doria difende come può, trova un gol che spinge l'inerzia del match nella sua direzione, non riesce a reggere all'assalto finale ma porta comunque a casa il pareggio. L'involuzione a livello di gioco rispetto a qualche tempo fa è evidente, però il punticino permette di mantenersi aggrappati con le unghie e con i denti alla zona playoff. Ora c'è la partita di Lecco da non sbagliare assolutamente.