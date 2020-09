La Sampdoria è ancora in attesa del 'sì' decisivo di Antonio Candreva. L'esterno in uscita dall'Inter è uno dei pallini di mercato dei blucerchiati, che hanno intavolato una trattativa ben avviata ma non ancora chiusa, come inizialmente si pensava. L'assenso del giocatore, contrariamente a quanto filtrato negli ultimi giorni, mancherebbe ancora. L'ex Lazio ha già parlato con Ranieri e Ferrero, che gli ha offerto un triennale da 1,6 milioni netti a stagione, e starebbe riflettendo ​se accettare o meno la proposta doriana.



Candreva sarebbe ad un passo dal dire 'sì', ma sarebbe frenato dall'eventualità di ricevere una proposta più interessante da parte di un altro club, capace di formulare un'offerta maggiormente appetitosa al giocatore ma anche all'Inter, a cui la Samp propone 2 milioni contro i 3 richiesti dai nerazzurri. Ieri sera Ferrero, interpellato da Il Secolo XIX, ha commentato con "Ce siamo quasi" , e i tifosi sperano che la fiducia del presidente rispecchi la realtà della vicenda.