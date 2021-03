Antonio Candreva, esterno della Sampdoria, parla a Sky Sport dopo la partita persa contro il Bologna: "Siamo dispiaciuti, gli episodi ci sono girati contro. Con un po' di malizia ed esperienza in più potevamo portare a casa un risultato positivo. La difesa è sembrata troppo fragile? Quando incontri attaccanti d'esperienza come Palacio i dettagli fanno la differenza. Nel secondo tempo siamo stati anche un po' troppo aperti. Non ci possiamo però rammaricare di nulla, possiamo migliorare e queste gare servono anche per questo".