Antonio Candreva si è preso da subito la Sampdoria. Sin dal giorno del suo arrivo a Genova, l'esterno è diventato una pedina fondamentale per Ranieri e per lo scacchiere blucerchiato. Ma come mai l'ex Inter e Lazio ha scelto Genova? "I fattori sono tanti, ma il principale è che il presidente Massimo Ferrero e la società mi volessero fortemente.E grazie al grande lavoro del mio agente, Federico Pastorello, tutto è andato per il meglio e il trasferimento si è concretizzato" ha raccontato Candreva.Merito quindi anche di Quagliarella: ". Fabio è un campione straordinario e ha iniziato alla grande la sua stagione (3 gol in 4 partite): ha esperienza e qualità, è un giocatore molto intelligente. Come ho detto nello sketch di presentazione: il mio compito è di servirlo al meglio. Per ora ho fatto un assist, anche se non a lui, ma a Omar Colley. Presto spero di aggiornare le statistiche". Ottimo il rapporto con mister Ranieri: "Io sono a disposizione del mister,, ma l’importante per me in questo momento è ritrovare la forma migliore e mettere i novanta minuti nelle gambe. Poi si vedrà" ha detto a Fanpage.it.Candreva ricorda con affetto l'esperienza all'Inter: "per gli anni bellissimi che ho trascorso in nerazzurro. Penso che i tifosi possano ricordarmi come uno chee ha dato fino all’ultima goccia di sudore. Mi spiace non aver potuto salutare con la vittoria di una Coppa, ci siamo andati davvero vicini. Ora però con Genova e la Sampdoria si è aperto un altro capitolo della mia vita e della mia carriera".Le critiche invece fanno parte del gioco: "Passare dalla gloria alle critiche e viceversa fa parte della vita del calciatore. Il trucco è quello di lasciare i commenti e le polemiche fuori dalla testa, ma comunque essere in grado di fare autocritica e sfruttare i consigli di allenatore e staff, delle persone care che vivono al tuo fianco.Non so spiegare il perché, ma è così. Ripeto: l’Inter è stata unae custodisco con piacere tanti ricordi indelebili".Candreva dice la sua anche sull'argomento Coronavirus: "Ha cambiato il mondo, è inevitabile che se ne parli. Bisogna avere coscienza di quello che sta succedendo e mantenere alta la guardia: usare le mascherine, tenere le distanze ed evitare i luoghi affollati. Il calcio continua, ma ha dovuto rinunciare a tante cose: non potete capire. Non vedo l’ora di poter vedere Marassi con il pubblico come c’era quando io venivo qui da avversario".E sulla Nazionale? "Le carriere dei giocatori si allungano sempre di più e abbiamo anche assistito alla chiamata di qualche azzurro non più giovanissimo. Mancini è un c.t. molto attento e aperto. Quindi sentirsi chiamato fuori sarebbe sbagliato. La Nazionale è il primo sogno che ogni bambino ha quando inizia a giocare a pallone, io sono orgoglioso di aver indossato la maglia azzurra e di aver potuto rappresentare in campo il mio Paese, quindi… mai dire mai. L’obiettivo è uno solo: quello di fare bene.".