Il grande protagonista di giornata in casa Sampdoria ha il sorriso e gli occhi felici di Gianluca Caprari. L'attaccante blucerchiato, dopo una prima stagione in chiaroscuro, sta vivendo un momento magico a Genova. Ieri contro la Fiorentina è arrivato il secondo gol consecutivo - una meraviglia per esecuzione e gesto tecnico - proprio sotto gli occhi del C.T. della Nazionale Mancini: "Spero proprio che sia il mio anno, l’importante è continuare così" ha detto Caprari nel post partita a Sky Sport. "Logicamente sarà difficile ripetersi e segnare ad ogni gara, ma io mi sforzo sempre di dare il massimo, il resto poi verrà. Quando giochiamo al Ferraris sappiamo di poter contare sul sostegno dei nostri tifosi, anche oggi nella ripresa ci hanno dato una grossa mano ma la Fiorentina è una buona squadra. Abbiamo fatto un tempo per uno - conclude la sua analisi il numero 17 - ma forse nel secondo meritavamo qualcosa di più".



Caprari nella prima frazione ha centrato anche una clamorosa traversa su calcio piazzato: "Ma l’importante è stato fare gol" chiosa l'ex Pescara. Sugli obiettivi della Samp invece Caprari non si sbilancia: "Penso che possiamo fare un buon campionato se seguiamo le indicazioni del mister. Come dice lui noi siamo una squadra con 20 potenziali titolari: chiunque giochi la domenica fa bene, dobbiamo continuare tutti così e potremo toglierci delle soddisfazioni". All'intervallo, Caprari è stato pizzicato in un fitto colloquio con Quagliarella: "Sono cose di campo – taglia corto Caprari – lui mi spiega dove devo migliorare e io lo ascolto sempre, perché lui è un campione assoluto".