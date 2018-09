Sampdoria-Fiorentina 1-1



Audero 6,5: incolpevole su Simeone, strepitoso su Pjaca che calcia a botta sicura all'altezza del dischetto. Tiene la Samp in partita con un paio di parate di tutto rispetto.



Sala 5: sbaglia un passaggio piuttosto semplice, e la Samp rischia di subire il raddoppio ospite. E' l'errore iniziale di una lunga serie nella prima frazione. Migliora parecchio nella ripresa, ma non basta.



Tonelli 6: tanto mestiere e tanta concentrazione. Ha ragione Giampaolo, a livello tattico è preparatissimo.



Andersen 5,5: un suo errore in avvio spaventa il pubblico del Ferraris. Perde completamente Simeone in occasione del gol, prima partita insufficiente in stagione.



Murru 6: contiene come può Chiesa e Pjaca. Da applausi una sua chiusura nella ripresa, anche lui è un giocatore diverso rispetto a quello dello scorso campionato.



Barreto 6,5: da quando è tornato mezz'ala, è tutta un'altra storia. Non solo legna, ma anche precisione nei passaggi. Da antologia il cambio gioco sui piedi di Caprari che genera l'1-1.



Ekdal 6: lucidità e geometria. Sfrutta il fisico sulle seconde palle, fa sempre la cosa più semplice, e non è una critica, bensì un elogio perchè spesso è quella più giusta.



Linetty 5,5 : tanta imprecisione. Solita quantità, ma questa volta pecca in fase di supporto e sbaglia parecchi passaggi.



(dal 9' s.t. Praet 6: prima apparizione stagionale in Serie A dopo l'infortunio. Alcune belle giocate, la qualità c'è ma deve ancora trovare il passo giusto).



Caprari 7: volenteroso ma un po' fumoso nel primo tempo. Come l'anno scorso in Coppa Italia, sempre contro la Fiorentina, colpisce una clamorosa traversa su calcio di punizione. Replica nella ripresa, ma Dragowski risponde presente. Sono azioni che scaldano il piede del numero 17 blucerchiato sino al gran tiro a giro che vale il pareggio dei padroni di casa. Giampaolo un po' a sorpresa lo cambia nel momento migliore.



(dal 24' s.t. Ramirez 5,5: entra in campo, accelera palla al piede e si guadagna una punizione da ottima posizione. Il suo mancino accarezza l'incrocio. Poi però torna il giocatore indolente delle ultime gare).



Defrel 5,5: il primo squillo della Samp è affidato ad un'iniziativa del francese, che però si fa notare poco nel resto del match, francobollato com'è da Pezzella.



Quagliarella 5,5: generoso come sempre, ma meno incisivo in area. Vitor Hugo lo cintura e il centravanti doriano non brilla al suo solito.



(dal 36' s.t. Kownacki 6: ha voglia di spaccare il mondo, e si vede. La sua condizione fisica migliora di partita in partita, ha bisogno solo di fiducia e di minutaggio. Certo, con quei due davanti non è smeplice, ma ci sarà tempo).





All. Giampaolo 6,5: un punto contro questa Fiorentina è un bottino da tenere stretto. Fa un po' di turn over, ma è comprensibile considerando i tanti impegni della Samp. Strano il cambio di Caprari, che sembrava nel miglior momento di forma, ma la sua squadra convince anche contro un'avversaria decisamente più ostica del Frosinone.