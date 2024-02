Sampdoria, caso infortuni: salta il responsabile sanitario, ora tutti a rischio

In questo campionato di Serie B, la Sampdoria ha dovuto fare i conti con una marea di infortuni, problemi fisici e difficoltà di recupero. Una situazione paradossale, che ha fatto imbestialire i tifosi ed è costata punti alla squadra di Pirlo. L'ultimo caso, quello di Piccini, è stato eclatante: il giocatore chiedeva "calma", lo staff sanitario ha capito "cambia", togliendo il difensore dal campo. Una situazione che non è andata giù affatto al mister, tanto che l'allenatore lo ha sottolineato in conferenza stampa.



Secondo Il Secolo XIX starebbero proseguendo le valutazioni sulla struttura dell'area performance e sanitaria, tutti sarebbero sotto esame e tutti a rischio nelle prossime ore. La prima sostituzione, già concretizzata, sarà quella del responsabile sanitario Saro Catanese. Attualmente sarebbe il direttore sanitario Luca Garriboli ad occuparsi per conto di Manfredi di individuare il terzo dottore della stagione. Sarebbero stati sondati due o tre profili esterni mentre la soluzione interna, con una promozione dal settore giovanile, pare molto difficile. Nel frattempo, domani al Mugnaini arriverà Luca Morellini, di Mapei Sport, per affiancare l'area performance e riabilitazione. La parte della preparazione atletica resterà invece di competenza del professor Bertelli.