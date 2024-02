Sampdoria, Verre potrebbe essere reintegrato con il Cosenza?

Come noto, la situazione in casa Sampdoria a livello numerico è sempre molto complicata. Gli infiniti infortuni che hanno martoriato il club doriano hanno tolto a mister Pirlo numerose soluzioni in tutti i reparti. Ad aggiungere difficoltà per mister Pirlo si sono aggiunte poi anche vicende 'extracampo', come quella che ha riguardato Valerio Verre, di fatto messo fuori rosa dalla società.



Il giocatore non ha mai inciso in questa stagione, nonostante una titolarità mai messa in discussione. La Samp voleva cederlo a gennaio ma il calciatore ha rifiutato le proposte arrivate dalla Turchia, e non è più stato convocato per le ultime quattro partite. Verre con la Samp non gioca da oltre un mese, ultima gara il 19 gennaio. La Samp negli ultimi giorni pare aver imbastito dei discorsi per rimodulare il suo ingaggio (fino al 2025 costerà ancora 3 milioni complessivi alla Samp) e la sensazione è che il numero 10 non verrà reintegrato finché non verrà trovato un accordo. In quest'ottica però arrivano buoni segnali.



La settimana scorsa Verre in un paio di circostanze si era allenato con la squadra, e lo stesso è successo anche ieri. Questi potrebbero essere buoni segnali in vista di una sua disponibilità contro il Cosenza. Prima però secondo Il Secolo XIX sarà necessario, per Verre e per la società, chiarire alcuni aspetti ancora in sospeso.