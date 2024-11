Sampdoria-Catanzaro: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Sampdoria-Catanzaro in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Partita: Sampdoria-Catanzaro

Data: sabato 30 novembre 2024

Orario: 15.00

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Alla ricerca di punti per inseguire la zona playoff in Serie B: questa la sfida di, appaiate a quota 16 punti in classifica dopo 14 partite nella serie cadetta. I blucerchiati di Andrea Sottil vengono dall'1-1 strappato in trasferta sul campo del Palermo, mentre anche i calabresi hanno ottenuto un pareggio, 2-2 in casa col Mantova.Silvestri; Venuti, Ferrari, Riccio, Ioannou; Bellemo, Meulensteen; Akinsanmiro, Tutino, Pedrola; Coda . All. SottilPigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Seck, Koutsoupias, Pompetti, Pontisso, Ceresoli; Iemmello, Biasci. All. Caserta- Nella Samp ballottaggio in mediana tra Bellemo e Kasami, Ioannou avanti su Giordano nel reparto difensivo. Catanzaro coi dubbi Pompetti-Buso a centrocampo e Biasci-Pittatello in attacco, coi primi avanti.- Reggiana-Sassuolo è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels".

- L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.- La telecronaca del match è affidata a Edoardo Testoni.