E’ stato un vero e proprio CdA fiume, quello andato in scena ieri per la Sampdoria. L’attesa tra tifosi era elevata, tanto è vero che al termine della riunione la società ha diramato un comunicato ufficilae: “Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha approvato la situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2022. Il CdA conferma che tutti gli adempimenti necessari all'iscrizione al prossimo campionato di Serie A sono stati rispettati”. Questo il testo della nota, che di fatto contrasta le voci relative alle difficoltà societarie di rientrare entro l'indicatore di liquidità.



Il CdA vero e proprio, di fatto, è durata soltanto un’ora e hanno presenziato anche il trustee Vidal in vedeoconferenza e i sindaci Pollio e Cattaneo in presenza. Il resto della seduta, fa sapere Il Secolo XIX, si è incentrato sul confronto tra i consiglieri, seguito da una pausa e ripreso poi per concludersi in tarda serata, ben oltre le 22.



Nel corso della giornata, i consiglieri hanno iniziato ad imbastire la prossima stagione con linee guida economico finanziarie, tramite un budget previsionale preparato da Bosco e Panconi, e con la redistribuzione delle deleghe e la riorganizzazione della societò, compresa la questione del doppio ds Osti-Faggiano