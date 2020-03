La notizia del rinvio di Sampdoria-Verona ha avuto un impatto decisamente più invasivo per la squadra di Juric, che si era appena sistemata in albergo a Genova. I gialloblù, raggiunti dalla notizia del rinvio una volta giunti nel capoluogo ligure, sono stati costretti a risalire sul pullman e a tornare indietro. Risultato: 7 ore di viaggio in un giorno, e oltre 700 km per Pazzini e compagni.



In quest'ottica va letto anche il duro sfogo di Miguel Veloso, che sui social ha scritto: "Una settimana per decidere se scende in campo o meno. La squadra, lo staff, gli addetti ai lavori… Tutti a Genova dalle 17 senza avere notizie certe. Ora tutti sul pullman direzione Verona. Io trovo che tutta questa situazione sia vergognosa e una grandissima mancanza di rispetto per tutte le persone coinvolte. In un momento così delicato ed importante per tutte le famiglie italiane, almeno le autorità potrebbero evitare di dire una il contrario dell’altra e trattare persone e intere società sportive come fossero dei giocattoli".



La giornata come detto è stata molto più tranquilla per i blucerchiati. I ragazzi di mister Ranieri, dopo la rifinitura, si sono visti in serata per la cena e l'inizio dell'eventuale ritiro. Dopo l'annuncio del rinvio, i calciatori hanno ricevuto il 'rompete le righe' e hanno potuto fare ritorno a casa.