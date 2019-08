Alla fine la cessione di Dennisdallaalsi è concretizzata in extremis. Il club inglese lo ha annunciato all'ultimo istante, dopo una trattativa convulsa durata due giorni e che ha rischiato più volte di saltare. L'ultimo brivido corso dalle parti - che hanno trovato un accordo sulla base di- è stato quello a cavallo tra mercoledì e giovedì, quando la negoziazione ha corso il pericolo di concludersi con una fumata nera. Oltre ai problemi tra la Sampdoria e il Leicester relativi alla valutazione del calciatore , è sorto un inghippo tra la società d'oltremanica e il giocatore stesso. Praet avrebbe dovuto salire sull'aereo mercoledì pomeriggio alle 15, ma dopo aver dato il suo assenso alla Samp per trattare la cessione, il belga non è riuscito a trovare subito l'accordo con il Leicester. Ciò ha costretto l'avvocato Romei ad un lavoro 'extra': mercoledì sera durante l'amichevole dei blucerchiati il vicepresidente ha passato la serata al telefono con l'ormai ex numero 10 blucerchiato, suo padre, l'agente e il Leicester alla ricerca di una quadra in grado di soddisfare le parti in causa. Il tempo però stringeva, a causa della chiusura del mercato inglese ormai incombente.Alla fine la vicenda si è risolta, con Praet che ha trovato l'intesa sulla base di un contrattoa stagione. Il calciatore secondo Il Secolo XIX ieri alle 6 del mattino è volato a Londra, poi si è trasferito a Leicester dove ha firmato il contratto e ha sostenuto le visite mediche.