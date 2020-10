Domani saranno passati 314 giorni dall'ultima volta. Nel calcio è un'eternità. In un anno può succedere di tutto, basti pensare che l'ultima volta che Alex Ferrari ha messo piede in campo, la Sampdoria lottava per la sopravvivenza, avvolta dall'incertezza, e il mondo ancora non sapeva quasi cosa fosse il Coronavirus. L'ultima partita di Ferrari con la maglia blucerchiata risale infatti al 18 dicembre 2019, Sampdoria-Juventus 1-2.



Poco dopo, per il difensore ex Bologna è arrivato l'infortunio che lo ha costretto all'operazione e che lo ha tenuto lontano dal campo per quasi un anno. Nel frattempo, oltre al problema al ginocchio destro, Ferrari ha dovuto fare i conti anche con la pandemia che ha rallentato e complicato il suo iter di recupero e lo svolgimento della fisioterapia necessaria per recuperare e tornare a disposizione di Ranieri. In Sampdoria-Salernitana di Coppa Italia il mister doriano gli darà fiducia dal primo minuto. Per il centrale si tratterà di una partita indimenticabile, anche se è 'solo' Sampdoria-Salernitana di Coppa Italia.