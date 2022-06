Non solo movimenti in uscita: la Sampdoria sta iniziando a valutare anche le mosse future, con un occhio di riguardo sui calciatori giovani. E’ il caso, ad esempio, di Matteo Tramoni, esterno offensivo classe 2000 nato ad Ajaccio e di proprietà del Cagliari.



Il giocaatore l’anno scorso ha giocato a Brescia, e ha convinto con 8 reti e 3 assist marcate in 42 presenze con la squadra biancoblù. Attualmente, Tramoni è seguito dalla Samp, che ha contattato il Cagliari per un eventuale prestito, ma ci sono anche due piste alternative. Una, più complessa, prevede il prolungamento del prestito al Brescia, l’altra strada invece è che il club sardo decida di tenerlo in rosa in vista del prossimo campionato di B.