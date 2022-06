La Sampdoria, dal mercato estivo, deve ricavare le risorse per autofinanziarsi senza intaccare troppo il valore della rosa. Potrebbe esserci, però, un tesoretto che non andrebbe ad intaccare l’attuale formazione. E’ quello dei giocatori in prestito, e relativi riscatti.



Sampnews24.com fa il punto della situazione. Senza calcolare eventuali sconti, se le varie società dovessero versare quanto pattuito a suo tempo, nelle casse di Corte Lambruschini entrerebbero circa 15 milioni di euro. Da Empoli, Hellas Verona e Brescia infatti la Samp aspetta 2.5 milioni di euro a testa per Valerio Verre, Fabio Depaoli e Mehdi Leris.



In teoria, ballava con il Pisa anche la questione Ernesto Torregrossa, con un riscatto fissato a 3 milioni, tanti quelli di Bonazzoli con la Salernitana. In totale fa 13,5 milioni, a cui sommare quelli per La Gumina e De Luca, seguiti rispettivamente da Modena, Bari e Cremonese