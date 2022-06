Missione difensori centrali per Marco Giampaolo. Nel mirino della Sampdoria, adesso, c'è un giocatore del Milan già accostato al club blucerchiato in passato. Si tratta di Matteo Gabbia, gioiellino prodotto dalle giovanili rossonere e fresco Campione d'Italia.



Secondo La Repubblica Giampaolo, che ha avuto modo di apprezzare Gabbia anche durante la breve parentesi rossonera, avrebbe fatto il nome del giocatore classe 1999 alla sua dirigenza, che avrebbe contattato quella milanese. La Samp vorrebbe sfruttare il fatto che la dirigenza del Milan, molto convinta delle qualità di Gabbia, possa avere interesse a fargli fare le ossa giocando con continuità in Serie A. I blucerchiati sperano di strappare anche un diritto di riscatto dall'operazione, si attende la risposta dei rossoneri.