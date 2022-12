Inizia a muoversi il mercato della Sampdoria, che come noto sarà imbastito sui prestiti e sui trasferimenti a costo zero. Il club blucerchiato valuta anche esuberi dalle grandi squadre, o calciatori giovani che devono farsi le ossa, e in quest'ottica rientrano ad esempio due giovani calciatori della Juventus, Matias Soule e Marco Da Graca.



Si tratta di due attaccanti, il primo argentino, classe 2003, e il secondo italiano, nato nel 2002. Per quanto riguarda Soule, verrà ceduto a gennaio dalla Vecchia Signora in prestito secco. La Sampdoria si è già informata, ha ricevuto la disponibilità bianconera e ha già allacciato i contatti con il club piemontese, per battere la fitta concorrenza. In Serie A lo vogliono anche Empoli, Cremonese, Spezia e Salernitana. Situazione analoga anche per Da Graca. La Juve lo può lasciar partire in prestito, il Doria si dice interessato, e dovrà affrontare la concorrenza di un paio di club di B, in particolare Parma e Pisa.