Sampdoria-Chievo 2-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 2' s.t. Quagliarella, 13' s.t. Ramirez.



Assist : 2' s.t. Ramirez, 13' s.t. Murru.



Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Colley, Andersen, Murru; Praet (41' s.t. Jankto), Ekdal, Linetty; Saponara (1' s.t. Ramirez); Caprari (30' s.t. Defrel), Quagliarella. All. Giampaolo.



Chievo Verona (3-4-1-2): Sorrentino; Bani, Cesar, Barba; Leris, Obi (15' p.t. Hetemaj), Radovanovic, Jaroszynski (20' s.t. Depaoli); Kiyine (26' s.t. Giaccherini); Stepinski, Meggiorini. All. Di Carlo.



Arbitro: Antonio Giua della sezione di Olbia.



Ammoniti: 11' s.t. Andersen (S), 29' s.t. Cesar (C), 39' s.t. Ramirez (S).