Sampdoria-Cittadini, irruzione Genoa: alternative in casa Milan e Atalanta?

Da settimane si sa che la Sampdoria sta seguendo sul mercato di gennaio un difensore centrale, per tappare un buco evidente nell'organico a disposizione di mister Andrea Pirlo. Il nome circolato più spsso è quello di Giorgio Cittadini, classe 2002 di proprietà dell'Atalanta, ma attualmente in prestito al Monza. Il giocatore sta trovando poco spazio con Palladino, e per questo motivo potrebbe cambiare aria. L'idea era quella di interrompere il prestito ai brianzoli per poi girare il giocatore nuovamente a titolo temporaneo al Doria. I blucerchiati però non hanno ancora chiuso, perché la Samp come noto deve prima fare spazio con un'operazione in uscita. E secondo Il Secolo XIX, adesso su Cittadini sarebbe piombato anche l'altro club ligure, il Genoa.



La Samp potrebbe pescare l'alternativa a Cittadini sempre dalla Serie A, e sempre dall'Atalanta. Tra i nomi delle possibili soluzioni c'è ad esempio Giovanni Bonfanti, 2003 attualmente impiegato nella formazione Under 23 dei bergamaschi. Attenzione però anche ad un giovane del Milan: i rossoneri in estate hanno preso l'argentino Marco Pellegrino, classe 2002 quasi mai utilizzato da Pioli, e potrebbero girarlo in prestito in Serie B, proprio al Doria. Monitorato anche Andrea Cistana, 26 anni e di proprietà del Brescia, 26 presenze in questa Serie B.