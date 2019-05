La notizia è sicuramente curiosa, e potrebbe avere dei risvolti significativi in merito alla possibile cessione della. L'indiscrezione arriva direttamente dall'Inghilterra, e in particolare da​l Daily Mail, che rivela un retroscena abbastanza clamoroso di cui tenere conto. Secondo il tabloid, il principe Bin Mosaad Bin Abdulazizsarebbe pronto a rilevare latramite il fondo Aquilor. Il miliardario saudita però avrebbe alcune situazioni spinose in casa, in particolare in seno allo, di cui è proprietario insieme al suo socio KevinTra i due, però, i rapporti sono particolarmente tesi, tanto è vero che è in corso un procedimento legale che coinvolge il principe e l'imprenditore.Negli ultimi giorni ha cominciato a circolare la voce secondo la quale Al Saud avrebbe ricevuto un. A confermare il prestito sarebbe stato anche l'avvocato Andreas Gledhill in aula, nel corso della vicenda giudiziaria che coinvolge Al Saud e McCabe. Un altro tassello nel complicato mosaico della possibile cessione del club blucerchiato, che continua ad arricchirsi di particolari e retroscena. Il tutto mentre Vialli sembra aver pareggiato l'offerta di Aquilor.