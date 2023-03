Non c'è pace per la Sampdoria, ultima in classifica, prossima al fallimento e ora nuovamente prossima a un ritorno di Massimo Ferrero in sella. Il Viperetta, dopo la mossa di Holding Max, sembra pronto a mettere in atto le mosse necessarie a una sua ricomparsa nel club blucerchiato. Ferrero ha sempre dettato la linea di comando, ora cambia la forma: dal 20 marzo il Viperetta può compiere azioni che prima gli erano precluse, come ad esempio diffidare il CdA in maniera ufficiale.



Secondo quanto riporta La Repubblica ieri è stata recapitata a Marco Lanna e agli altri consiglieri Antonio Romei, Gianni Panconi e Alberto Bosco una lettera di diffida dal compiere azioni che esulino dall’ordinaria amministrazione nella gestione della Sampdoria.



Ferrero tra l'altro già in passato aveva inviato lettere al CdA per criticare l'operato e la gestione del board doriano. Questa volta, però, le critiche arrivano dall'azionista di maggioranza, e ciò non può passare inosservato. Si attendono adesso repliche da parte del Consiglio.