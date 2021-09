Nella vicenda legata ai concordati che coinvolgono le società di Massimo, e in particolare quella relativa a Eleven Finance, che in questi giorni ha subito importanti sviluppi, emergono novità abbastanza clamorose, in grado di coinvolgere il presidente dellae l'ormai ex 'collega' del Genoa EnricoIl retroscena raccolto da Il Secolo XIX è piuttosto curioso: ​recentemente l'ex patron rossoblù avrebbe tentato di acquisire alcuni immobili, tra cui il cinema Adriano, appartenenti al Viperetta. Preziosi avrebbe offertoproprio quella che ha avviato al commissario giudiziale un ​procedimento ex art.173 della legge fallimentare per la revoca del concordato di Eleven Finance. Hoist, che detiene un credito deteriorato dell'azienda del Viperetta per 75 milioni di euro, ha giudicato insufficiente l'offerta da 28 milioni, sperando di incassarne 35.L’offerta, presentata in forma scritta in inglese, esplicava nel dettaglio quante e quali proprietà interessavano a Preziosi: erano nove proprietà commerciali e tre residenziali, e il Joker dava disponibilità immediata di capitali. L’advisor di tutta la vicenda è stato il braccio destro di Ferrero Gianluca, oltretutto titolare del trust in cui è inserita la società blucerchiata.