I tifosi della, esasperati da mesi di figuracce, sconfitte e da una situazione societaria drammatica, sono arrivati al punto di ebollizione. La rabbia blucerchiata, già esplosa in altre circostanze durante questo campionato, è deflagrataquando il pullman della formazione genovese è rientrato a Bogliasco dalla trasferta di Firenze, attorno a mezzanotte e mezza, e ha trovato ad attenderlo una delegazione della Sud.I tifosi blucerchiati hanno contestato con toni piuttosto duri i giocatori, approcciati in maniera decisa. Al centro della bufera in particolare Abdelhamidper la storia della maglietta regalata ai tifosi della Fiorentina (il fantasista marocchino si è ritirato in Germania, non è stato convocato per il Torino) e il segretario generale, a cui viene imputato, oltre alla fede genoana, anche un altro 'capo d'accusa'. Il dirigente, secondo il tifo blucerchiato, è un '' nonché uno degli ostacoli alla cessione della società. Ienca, dal giorno dell'arresto del Viperetta, è anche amministratore unico della Sport Spettacolo, la holding della famiglia Ferrero controllante della Sampdoria.Anche con il Torino, questa sera, è altamente probabile una forte contestazione da parte della Sud, che oltre ai calciatori mette nel mirino Ferrero, Garrone e le istituzioni., dove il lancio di fumogeni aveva interrotto la gara. Lo scenario potrebbe ripresentarsi, forse in altri modi, c'è chi parla di clima rovente all'interno della tifoseria e rischio sospensione della gara. La situazione potrebbe ulteriormente scaldarsi in caso di imbarcata. Se la Samp dovesse fare un'ennesima figuraccia, il post partita potrebbe essere complesso.