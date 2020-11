Nelle notizie arrivate ieri dal Mugnaini in ottica derby una delle più significative è stata senza ombra di dubbio il riposo forzato a cui è stato costretto il difensore della Sampdoria Omar Colley. Il centrale gambiano non si è allenato a causa di una gastrite, e dovrà essere valutato con attenzione oggi.



La presenza dell'ex Genk dal primo minuto contro i rossoblù è quindi a forte rischio. Anche Ranieri è stato piuttosto cauto in merito: "​Colley ha avuto un piccolo problema gastrointestinale" ha detto il mister "Vedrò che mi dirà Baldari". Per fortuna di Ranieri, nel ruolo tornerà a disposizione Tonelli, che ha saltato per squalifica la scorsa partita con il Bologna. Dovrebbe essere l'ex Empoli il prescelto per affiancare Yoshida, ricomponendo la coppia più impiegata nella stagione.