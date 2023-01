Si avvicina un'altra uscita di mercato per la Sampdoria. Il club blucerchiato infatti sta trattando, ed è piuttosto avanti, con la Salernitana per il trasferimento di Omar Colley. I contatti sono stati approfonditi nelle ultime ore, la trattativa potrebbe essere in chiusura già oggi. Il difensore ha accettato il corteggiamento della squadra granata, e a breve potrebbe arrivare la fumata bianca.



La Sampdoria ha impostato l'operazione sulla base del trasferimento a titolo definitivo per circa 4 milioni di euro. A quel punto, dopo l'addio di Colley, i blucerchiati potrebbero concretizzare i movimementi in entrata, in particolare Aleksandar Dragovic dalla Stella Rossa e Abdou Harroui del Sassuolo.