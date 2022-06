In casa Sampdoria non ci sono giocatori incedibili. La società deve monetizzare, e contemporaneamente abbassare il monte ingaggi. Uno dei possibili partenti tra le fila dei blucerchiati, ad esempio, è il difensore centrale Omar Colley, punto fermo da quattro stagioni della formazione genovese, con quasi 120 presenze tra campionato e Coppa.



Il gambiano classe 1992, capitano della sua Nazionale, ha parecchio mercato in Serie A. Era stato accostato al Torino, specialmente nell'ambito di una eventuale trattativa per riportare in Liguria Linetty, ma pare che Colley sia entrato pure nel mirino del Napoli, per un eventuale post Koulibaly. Ora secondo La Gazzetta dello Sport si sarebbe mossa anche la Premier per il giocatore: ad interessarsi a lui sarebbe il Watford, appena retrocesso.



La valutazione che fa la Samp del calciatore, pagato 8 milioni nel 2018, è di circa 10 milioni di euro. La pista inglese, però, è tutta da valutare: non è detto che Colley voglia spostarsi oltremanica in un campionato diverso dalla Premier, 'perdendo' oltretutto una categoria.