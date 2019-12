Colpo di scena in casa Sampdoria, al termine della tanto attesa Assemblea degli azionisti che avrebbe dovuto in teoria sancire l'addio di Antonio Romei dall'organigramma societario. In realtà, un po' a sorpresa rispetto alle indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, il numero due di Ferrero sarà ancora l'avvocato romano. La conferma sembrerebbe smentire di fatto le voci di una rottura tra i due, successive alla vicenda della cessione.



Secondo Primocanale sarà confermato anche il resto del CdA, con ​Paolo Fiorentino vicepresidente vicario, mentre i consiglieri saranno ancora l’avvocato Gianluca Tognozzi, Adolfo Praga, Paolo Repetto e Giovanni Invernizzi. I pieni poteri resteranno quindi nelle mani di Ferrero, che non ha nominato amministratori delegati e gestirà quindi anche il mercato.