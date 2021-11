La Federclubs, Federazione dei clubs dei tifosi della Sampdoria, ha diramato un comunicato per invitare il maggior numero possibile di tifosi ad approfittare dei 'mini abbonamenti' messi in vendita dal club blucerchiato, per aiutare la squadra nel momento difficile della 'tempesta perfetta' di cui, stando alla Federazione, 'Ferrero e Garrone sono i principali artefici'. Di seguito il testo del comunicato:



"NELLA BURRASCA SI VEDE IL MARINAIO



Apprendiamo con soddisfazione dell'iniziativa dell’UC Sampdoria circa il mini abbonamento per i prossimi 4 incontri casalinghi, in linea con le richieste espresse dalla Federclubs a nome di tutti i club in merito al caro-biglietti.



Invitiamo i tifosi blucerchiati - che ritengono accettabili le attuali normative - ad aderire all'iniziativa per garantire il supporto alla squadra in questo particolare e delicato momento; la tempesta perfetta di cui Ferrero e Garrone sono i principali artefici non può scalfire il nostro amore, soprattutto ora che Lei, eterna ragazza del ‘46, ha più che mai bisogno di noi.



Federclubs



16/11/2021"