Poche ore fa si è diffusa a Genova una notizia che ha tenuto sulle spine i tifosi della Sampdoria. Questa volta però non c'entra né il campo né il calciomercato, bensì un argomento molto più serio, ossia le condizioni di salute di Walter Sabatini. Nel capoluogo genovese circolavano rumors in merito ad un ricovero in terapia intensiva a Roma dell'attuale responsabile dell'Area Tecnica blucerchiata.



Il club di Corte Lambruschini, con una nota ufficiale, ha spiegato così la vicenda: "In merito alle notizie che si sono diffuse sulle condizioni di salute del responsabile dell’Area Tecnica Walter Sabatini, la famiglia e l’U.C. Sampdoria sottolineano che si tratta di accertamenti abituali e che la situazione è sotto controllo e chiedono, come sempre in questi casi, il massimo rispetto nelle comunicazioni del diritto alla privacy".