Marco Giampaolo, futuro allenatore della Sampdoria, ha già parlato con il club blucerchiato di mercato. Il tecnico conosce le difficoltà doriane dal punto di vista economico, e sa che a Corte Lambruschini dovranno cercare di vendere almeno un giocatore, e che Romei, Faggiano e Osti lavoreranno sui prestiti praticamente gratuiti.



La Samp però proverà a colmare le lacune di formazione, soprattutto nei ruoli a cui Giampaolo tiene molto. Ad esempio, come mezzala secondo Il Secolo XIX si potrebbe aprire una trattativa con il Torino per Karol Linetty. Il polacco con il mister ha vissuto le sue stagioni migliori, in granata non si è imposto e a Genova potrebbero tentare di imbastire un’operazione per apparecchiare l’eventuale ritorno di Linetty al Ferraris.