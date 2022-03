L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo non è per nulla soddisfatto dell'atteggiamento messo in campo dai blucerchiati. Troppe cose non sono piaciute a Udine al mister doriano, che in vista della partita con la Juventus starebbe pensando a grandi cambiamenti.



Secondo Il Secolo XIX Giampaolo nei prossimi giorni affronterà i 'casi' in maniera singola, e contro i bianconeri potrebero arrivare anche a esclusioni eccellenti e riposizionamenti tattici. Giampaolo sceglierà in base al grado di 'affidabilità' dei calciatori, e con le frasi post Udinese ha fatto capire che le gerarchie, per la sfida ai bianconeri, sono tutte in discussione.