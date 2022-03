Marco Giampaolo amareggiato dopo la sconfitta della Sampdoria in casa dell'Udinese, al termine dell'incontro il tecnico blucerchiato è intervenuto a Dazn: "Mancata lucidità? Non è mancata lucidità, è mancata la cosa più importante: dopo 12' non puoi star sotto di due gol, considerando che la partita è stata preparata soprattutto sotto l'aspetto motivazionale e di attenzione. Se dopo 12' sei sotto di due gol c'è un problema. Evidentemente non ho ancora capito dove sono, in che situazione sono e cosa serve per tirarsi fuori. I primi undici erano infarciti di Nazionali, giocatori importanti che hanno militato in grandi squadre. Sono errori che non puoi commettere, non ci sono giustificazioni. Poi la partita si complica. La cosa su cui riflettere è questa".



REAZIONE - "Reazione di pancia, non dovevi compromettere in 12' questo tipo di partita. Quello che mi interessa è l'aspetto caratteriale e personalità. Uscire sconfitti dal campo solo perché il punteggio penalizza, non per altro. Sconfitte come queste non le accetto, ma la responsabilità è mia".



CANDREVA - "Poteva giocare meglio e fare meglio tante cose. E' un giocatore molto importante e sul quale confido molto, da lui mi aspetto sempre il massimo".